ВС РФ поразили места хранения украинских беспилотников

В операции участвовали авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские военные нанесли удары по местам хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом 5 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным министерства, для поражения объектов задействовали оперативно-тактическую авиацию и ударные беспилотники. Вместе с ними действовали ракетные войска и артиллерия российских группировок войск.
«Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении министерства.
Кроме того, в Минобороны сообщили об ударах по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
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