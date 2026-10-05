ВС РФ поразили места хранения украинских беспилотников

Российские военные нанесли удары по местам хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом 5 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным министерства, для поражения объектов задействовали оперативно-тактическую авиацию и ударные беспилотники. Вместе с ними действовали ракетные войска и артиллерия российских группировок войск.

«Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, в Минобороны сообщили об ударах по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

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