Резкая боль спине: названы признаки расслоения аорты

Yahоо: внезапную сильную боль в груди назвали симптомом расслоения аорты

Внезапная сильная боль в груди или верхней части спины может быть одним из признаков расслоения аорты — редкого, но опасного состояния, при котором человеку требуется экстренная медицинская помощь. Заболевание развивается из-за повреждения внутреннего слоя крупнейшей артерии организма и может нарушить кровоснабжение жизненно важных органов.

Расслоение аорты встречается относительно редко, однако его последствия могут быть тяжелыми. О симптомах и факторах риска рассказали сосудистый хирург Уильям Шутце и кардиолог Манеш Р. Патель, передает Yahoo.

Что такое расслоение аорты

Аорта — крупнейшая артерия человеческого организма. Она переносит насыщенную кислородом кровь от сердца к остальным органам.

Расслоение аорты возникает, когда во внутреннем слое сосуда появляется разрыв. Кровь начинает проникать между слоями стенки аорты, из-за чего может нарушиться нормальное кровоснабжение сердца и других органов.

В некоторых случаях повреждение приводит к разрыву аорты и массивному внутреннему кровотечению. Поэтому при подозрении на расслоение важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Какие симптомы могут указывать на расслоение аорты

Одним из наиболее характерных признаков считается внезапная и сильная боль в груди или верхней части спины.

При этом заболевание может проявляться и другими симптомами:

болью в животе;

обмороком;

внезапным ухудшением состояния или коллапсом;

слабостью в ногах;

параличом нижних конечностей.

Расслоение аорты может напоминать другие неотложные состояния, поэтому самостоятельно определить причину боли невозможно.

Особое внимание на внезапные симптомы следует обращать людям, у которых есть факторы риска заболевания. При резкой боли в груди или спине необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

Кто находится в группе риска

По словам кардиолога Манеша Р. Пателя, вероятность расслоения аорты могут повышать некоторые сердечно-сосудистые заболевания и наследственные нарушения.

Среди факторов риска специалисты называют высокое артериальное давление и атеросклероз. Опасность также может быть выше у людей с наследственной предрасположенностью к аневризмам или расслоению аорты.

Отдельную группу составляют люди с генетическими нарушениями соединительной ткани. Такие состояния могут быть связаны с заболеваниями аорты даже в более молодом возрасте.

К факторам риска также относят курение. Людям с повышенным давлением, опытом употребления табака или семейной историей заболеваний аорты специалисты рекомендуют обсудить с врачом индивидуальный риск и необходимость дополнительного обследования.

Насколько распространено расслоение аорты

Точное количество случаев определить сложно: некоторые люди могут умереть еще до того, как попадут в больницу.

Заболевание чаще встречается у мужчин, а наиболее распространенный возраст пациентов — от 50 до 70 лет.

При этом расслоение аорты остается относительно редким заболеванием. Именно поэтому важно знать его основные признаки и не игнорировать внезапную сильную боль.

Можно ли предотвратить расслоение аорты

Предотвратить все случаи заболевания невозможно, особенно если речь идет о наследственных нарушениях соединительной ткани. Однако контроль состояния сердечно-сосудистой системы может помочь снизить риски.

Врачи рекомендуют следить за артериальным давлением, уровнем холестерина и сахара в крови, отказаться от курения, придерживаться сбалансированного питания и поддерживать физическую активность.

Также важно поддерживать здоровый вес и соблюдать режим сна. При наличии наследственной предрасположенности к заболеваниям аорты стоит обсудить с врачом необходимость наблюдения и обследований.

Главное, что нужно помнить

Расслоение аорты — редкое, но потенциально опасное состояние. Внезапная сильная боль в груди или верхней части спины, особенно в сочетании с обмороком, слабостью или другими резкими изменениями самочувствия, требует немедленной медицинской оценки.

При таких симптомах не стоит пытаться самостоятельно определить причину боли или ждать, пока состояние улучшится. Своевременное обращение за экстренной помощью может иметь решающее значение.

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