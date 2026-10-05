СК показал, что нашли в гараже обвиняемого в убийстве Церетели

СК показал схрон оружия, который нашли в гараже обвиняемого в убийстве Церетели

Пресс-служба столичного главка СК РФ опубликовала кадры схрона оружия, обнаруженного в гараже у обвиняемого в убийстве предпринимательницы и ее дочери в Москве. Следственный комитет показал соответствующие материалы.

На обнародованных кадрах сотрудники СК производят осмотр гаража фигуранта. В объектив попали несколько автоматов и боеприпасы.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В квартире на юго-востоке Москвы 3 октября были обнаружены останки 53-летней предпринимательницы Елены Церетели. Тело находилось на балконе и было расфасовано по пакетам. Позднее в гараже, которым активно пользовался сожитель убитой, следователи обнаружили тело ее 19-летней дочери Дарьи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обвиняемый в убийстве Елены Церетели и ее дочери 47-летнего Теймураза Г. частично признал вину. Мужчина подтвердил сведения, которые ранее сообщал следствию, — об этом информирует СК. Проверка показаний с его участием прошла в двух связанных с расследованием локациях: в квартире на Жулебинском бульваре и в гараже на территории Новой Москвы.

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