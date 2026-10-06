«Это фашизм, это нацизм»: российского волонтера осудили на семь лет в Латвии
Поводом для уголовного дела стал груз с медицинским оборудованием для российских домов престарелых.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Семь лет дал суд в Латвии российскому волонтеру за гуманитарную помощь
О том, что на самом деле означают действия Запада, сегодня на суде в Латвии говорил российский волонтер Сергей Никитин. Он получил 7 лет заключения по явно выдуманным обвинениям и, услышав приговор, не сдержался.
«Гопники! Прихватили, отобрали, обобрали. Еще и посадили. Это русофобия, ненависть к русским. Это фашизм, это нацизм. Стыдно быть должно, товарищи латыши…»
Напомню, что год назад Никитина задержали на границе с гуманитарным грузом, собранным в Европе. Он вез инвалидные коляски, костыли и другое медоборудование, которое планировал передать в российские дома престарелых. Но власти Латвии сочли, что все это предназначено для военных, и в итоге обвинили волонтера в финансировании вооруженного конфликта.
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