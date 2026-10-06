Хищники не торопятся: бурые медведи задержались с уходом в спячку

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 21 0

Затяжная оттепель может влиять на сроки залегания зверей в берлоги.

Фото: © РИА Новости/ Илья Тимин

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Бурые медведи на Чукотке задержались с уходом в спячку

Бурые медведи на Чукотке продолжают бодрствовать, хотя обычно уходят в спячку в конце сентября — начале октября. Об этом сообщила региональная Служба охраны животного мира.

Следы на медвежьих тропах у побережья Берингова моря указывают на то, что звери пока не торопятся залегать в берлоги. Одной из возможных причин специалисты называют затянувшуюся оттепель. Значение имеет и физическое состояние животных: старые и упитанные медведи обычно ложатся раньше, а молодые и худые — позже.

«Обычно это происходит в конце сентября — начале октября, но сейчас хищники пока не торопятся», — цитирует сообщение ТАСС.

Охотоведы и экологи прогнозируют, где хищники будут зимовать, и разрабатывают меры предосторожности.

Ранее правительство Чукотки сообщило, что с прошлого года численность бурых медведей в регионе увеличилась с 3453 до 3730 особей. Власти направили в Минприроды предложения по регулированию популяции, в том числе об отмене лимитов на добычу зверя и продлении сроков охоты.

В этом году на Чукотке зафиксировали два нападения медведей на людей. В обоих случаях пострадавших мужчин госпитализировали.

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