Спасатели нашли пропавших в Архызе мать с ребенком

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Туристы сбились с тропы и не смогли самостоятельно вернуться в поселок.

Пропавшие в Архызе мать с ребенком: подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Женщину и ребенка, заблудившихся в горах Карачаево-Черкесии, нашли. Медицинская помощь туристам не потребовалась. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Поиски начались вечером 5 октября. Туристы шли по маршруту в Зеленчукском районе, но потеряли тропу и не смогли спуститься самостоятельно.

Помогать им отправились сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда имени В. М. Дзераева. Свой маршрут женщина в подразделениях МЧС не зарегистрировала.

Ночью туристка поддерживала связь со спасателями. Региональное ведомство сообщало, что, по предварительным данным, с ней и ребенком все в порядке.

Позднее их местоположение уточнили: они находились на подходе к Софийским озерам. Утром спасатели завершили спуск и сопроводили мать с ребенком в поселок Архыз.

Похожий случай произошел в этом районе 13 сентября. Тогда при спуске заблудились шестеро туристов. Их нашли пять сотрудников отряда Дзераева, сопроводили к поляне и доставили в Архыз. Медицинская помощь группе также не понадобилась. Этот маршрут тоже не был зарегистрирован в МЧС.

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