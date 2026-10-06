Лайфхак для здоровья: чем неожиданно полезны бананы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Но при наличии ряда заболеваний этот фрукт из рациона лучше исключить.

Неочевидная польза бананов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Нутрициолог Кованова: бананы помогают выводить соль из почек

Употребление бананов — это полезный лайфхак для любителей соленой пищи. Об этом изданию aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Если за день вы потребили больше соли, чем допустимо, можно съесть банан. Избыток соли задерживает воду в организме, а достаточное поступление калия помогает почкам выводить натрий», — уточнила медик.

Однако не все люди могут пользоваться этой хитростью без последствий. Для тех, кто страдает от заболеваний почек, вызванных высоким содержанием калия, этот фрукт противопоказан. Также бананы необходимо исключить из рациона тем, у кого диагностирован диабет или другие нарушения углеводного обмена. В этом случае негативный эффект оказывает индивидуальная реакция организма на глюкозу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бананы полезны для сна. В этих фруктах содержится много важных веществ калий, витамин B6, углеводы и магний. Последний участвует в работе нервной системы и помогает поддерживать нормальную работу мышц. Кроме того, считается, что данный минерал способствует расслаблению. Все это очень важно в вечернее время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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