Это вам не медведь: тигр убил 60-летнюю женщину

Тигр убил женщину в индийском округе Чандрапур

Тигр убил 60-летнюю женщину в индийском округе Чандрапур (штат Махараштра). Об этом сообщает Times of India.

Жительница деревни Агарзари трудилась на сельхозучастке, граничащем с заповедником Тадоба-Андхари. Хищник выскочил из зарослей и напал на нее, от полученных травм женщина скончалась на месте.

На место прибыли сотрудники лесного ведомства во главе с офицером Мохарли Сантошем Типе и полицейские из участка Дургапур. Провели осмотр и направили тело в окружную больницу Чандрапура для вскрытия.

Лесной департамент передал компенсацию в 50 тысяч рупий (примерно 44 тысячи рублей. — Прим. ред.) мужу погибшей. В районе установили фотоловушки для идентификации тигра, а среди местных жителей ведут разъяснительную работу, призывая к осторожности у лесных массивов.

За год в округе от нападений животных погибли 32 человека. Из них 30 стали жертвами тигров, по одному случаю пришлось на слонов и леопардов.

В 2025 году в округе зафиксировали 47 подобных смертей, 42 из которых — по вине тигров.

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