Это вам не медведь: тигр убил 60-летнюю женщину

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 53 0

Хищник напал на нее во время работы на участке рядом с заповедником.

Нападения тигров на людей: пострадавшие и где происходят

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тигр убил женщину в индийском округе Чандрапур

Тигр убил 60-летнюю женщину в индийском округе Чандрапур (штат Махараштра). Об этом сообщает Times of India.

Жительница деревни Агарзари трудилась на сельхозучастке, граничащем с заповедником Тадоба-Андхари. Хищник выскочил из зарослей и напал на нее, от полученных травм женщина скончалась на месте.

На место прибыли сотрудники лесного ведомства во главе с офицером Мохарли Сантошем Типе и полицейские из участка Дургапур. Провели осмотр и направили тело в окружную больницу Чандрапура для вскрытия.

Лесной департамент передал компенсацию в 50 тысяч рупий (примерно 44 тысячи рублей. — Прим. ред.) мужу погибшей. В районе установили фотоловушки для идентификации тигра, а среди местных жителей ведут разъяснительную работу, призывая к осторожности у лесных массивов.

За год в округе от нападений животных погибли 32 человека. Из них 30 стали жертвами тигров, по одному случаю пришлось на слонов и леопардов.

В 2025 году в округе зафиксировали 47 подобных смертей, 42 из которых — по вине тигров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморском крае от нападения медведицы пострадал 65-летний житель Чугуевского округа Владимир. Несмотря на полученные травмы, мужчина выжил и смог самостоятельно вернуться домой. Пострадавшего доставили в Арсеньевскую городскую больницу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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