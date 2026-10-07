Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с днем рождения

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

В послании он выразил признательность за внимание к деятельности церкви.

Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с днем рождения

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Текст послания опубликован на официальном сайте Московской патриархии.

В обращении патриарх отметил многолетнюю работу главы государства, направленную на укрепление российской государственности и экономики, защиту традиционных нравственных и семейных ценностей, а также сохранение исторического, духовного и культурного наследия.

Особое внимание Кирилл уделил взаимодействию государства и Русской православной церкви. Он выразил признательность президенту за внимание к деятельности церкви и отметил высокий уровень церковно-государственных отношений в современной России.

Патриарх также выразил надежду на продолжение совместной работы органов власти, религиозных и общественных организаций. По его словам, такие усилия должны способствовать сплочению общества, укреплению суверенитета России и ее развитию.

«Надеюсь, что совместными усилиями органов государственной власти, религиозных и общественных объединений мы сможем и впредь осуществлять немало добрых начинаний, способствующих сплочению народа, укреплению суверенитета России и ее процветанию», — добавил патриарх.

В завершение поздравления Кирилл пожелал Путину сил и успехов в дальнейшей работе на благо страны и ее граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на день рождения президента России Владимира Путина 7 октября запланированы международные телефонные разговоры и другие мероприятия. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что плотный рабочий график редко позволяет Путину посвятить этот день исключительно празднику. Часть телефонных разговоров будет связана с поздравлениями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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