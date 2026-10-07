«На смертном одре»: Лель о том, может ли плохой человек измениться к лучшему

Катя Лель: плохой человек может по-настоящему измениться только перед смертью

Плохой человек способен по-настоящему измениться к лучшему только перед смертью. Об этом 5-tv.ru заявила заслуженная артистка Катя Лель на презентации сетевого канала Клюква ТВ.

«Я не верю в это. Я не верю, что люди могут меняться. Если в них уже заложено, в их ДНК, то они такими и будут… Вот кардинальные перемены в последний момент жизни могут быть», — заявила она.

По словам артистки, только на смертном одре человек может воззвать к высшим силам, искренне раскаиваясь в том зле, которое он творил в жизни, и моля Бога о том, чтобы облегчить ему последние смертные муки.

Разговор об этом зашел после того, как корреспондент поинтересовался мнением Лель об инциденте со стрельбой в загородном коттедже рэпера Дениса Устименко-Вейнштейна, более известного, как Джиган. В конце сентября музыкант взял персонал и охрану дома в заложники, угрожая им оружием, а затем открыл огонь.

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