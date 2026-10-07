Последняя воля Чурсиной: кому звезда «Угрюм-реки» оставила все после смерти

Спустя четыре месяца после смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной открыто наследственное дело. Детей у актрисы не было, однако завещание она все же оставила — и распорядилась своим имуществом вполне определенно. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Что известно о наследстве актрисы Людмилы Чурсиной

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По данным aif.ru, в состав наследства могут быть включены несколько объектов недвижимости. Среди них — квартира в знаменитом «Доме на набережной» в Москве, однокомнатная квартира на Суворовской площади столицы, а также жилье на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге, которое принадлежало покойной сестре актрисы Эвелине.

Последние годы жизни актриса провела в Северной столице, а в Москву наведывалась исключительно ради репетиций и спектаклей. В Петербург она перебралась к племяннику и его семье, которым требовалась поддержка после кончины сестры артистки — Эвелины, ушедшей из жизни 13 лет назад из-за инсульта.

«Сейчас я поселилась неподалеку от „Ленфильма“, на Каменноостровском проспекте. Здесь жила моя младшая сестра, которая умерла. Я забочусь о семье ее сына, моего племянника. У его дочки ДЦП», — делилась она в 2023 году с «Экспресс-газетой».

Кто унаследует имущество актрисы Людмилы Чурсиной

www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

Своих детей у Людмилы Чурсиной не было, но она окружала заботой семью любимого племянника Алексея Рымарева — сына Эвелины.

Чурсина питала к племяннику самые теплые чувства и называла его сыном.

«Когда умер папа Алексея, а затем и его мама, моя сестра, я взяла на себя заботу о них. Это для меня смысл жизни, и это меня держит — помимо ролей и театра», — цитирует ее KP.RU.

Как пишет издание, свое имущество актриса завещала племяннику. Значительного состояния, несмотря на роли в фильмах, Чурсина после себя не оставила: большую часть заработанных денег она на протяжении жизни тратила на родных.

Сначала помогала родителям, а в последние годы — племянника и его дочерей, одна из которых живет с ДЦП.

«Мои внучатые племянники нуждаются в моей зарплате. Пока жива и есть силы, буду работать на них. Должна их обеспечить. Эту клятву дала своей сестре», — рассказывала она в беседе с Борисом Корчевниковым.

Когда Людмила Алексеевна решила перевезти родителей из Великих Лук в Москву, она попросила их ничего не брать с собой. Все необходимое актриса купила сама и поселила родителей в собственной квартире.

Однако жизнь в столице им не пришлась по душе, и они захотели вернуться домой. Тогда Чурсина приобрела для них однокомнатную квартиру в Великих Луках, сделала ремонт и продолжала полностью обеспечивать родителей.

С такой же заботой актриса относилась и к младшей сестре Эвелине. При этом сама Чурсина жила довольно скромно: собственной машины у нее не было, она пользовалась общественным транспортом. Даже в зрелом возрасте актриса продолжала сниматься в кино и не отказывалась от новых ролей.

«К счастью, в работе я востребована. Пусть не в полной мере. Да, раньше были „Журавушка“, „Олеся“, „Угрюм-река“, „Донская повесть“. Сейчас — сериалы. Но я не лью слезы из-за того, что теперь в моей жизни не самые главные роли. Всему свое время. А время неумолимо и безжалостно…» — признавалась актриса.

Три брака и выбор в пользу одиночества

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Личная жизнь Людмилы Чурсиной складывалась отнюдь не безоблачно. Она трижды выходила замуж, но детей так и не родила — и год за годом все острее ощущала, что счастье обходит ее стороной.

Первым ее супругом стал режиссер Владимир Фетин, старше актрисы на шестнадцать лет. Она искренне старалась сохранить этот союз, но пагубная зависимость мужа от спиртного разрушала все на глазах. Чурсина даже начала выпивать вместе с ним, надеясь, что это поможет ему остановиться, но чуда не случилось.

Однажды, доведенная до полного отчаяния, она попыталась свести счеты с жизнью — ее спас проезжавший мимо таксист, буквально вытащивший актрису с того света.

Второй брак — с океанологом Владимиром Залитисом — сама Чурсина впоследствии характеризовала как «нелепый» и «холодный». Между супругами не было ни творческого взаимопонимания, ни душевной близости, и этот союз быстро исчерпал себя.

Третьим ее мужем стал дипломат Игорь Андропов, сын генсека ЦК КПСС Юрия Андропова. Казалось бы, судьба наконец улыбнулась ей. Но и здесь все оказалось непросто: супруг ревновал ее к каждому взгляду, тяжело переживал собственные неудачи и все чаще обращался к бутылке. Отношения превратились в испытание, которое Чурсина больше не желала выносить.

После последнего развода она сознательно выбрала одиночество — и, вопреки ожиданиям, не замкнулась в себе. Напротив, всю нерастраченную любовь она отдала племяннику и его семье.

Яркий путь и скромное завершение жизни Людмилы Чурсиной

РИА Новости/Артем Пряхин

Людмила Чурсина появилась на свет 20 июля 1941 года — в самый разгар Великой Отечественной войны. Школу Чурсина окончила с золотой медалью и собиралась поступать в Московский авиационный институт, мечтая стать конструктором. В Москву она отправилась «за компанию» с подругой, которая держала путь в театральный вуз. И неожиданно для себя поступила сразу в три учебных заведения: ВГИК, ГИТИС и Щукинское училище. Остановила выбор на «Щуке» и окончила ее с красным дипломом в 1963 году.

В кино она дебютировала в 1961 году в картине «Две жизни». Первая серьезная роль досталась ей в фильме «Донская повесть». Ее Анфиса Козырева в «Угрюм-реке» и по сей день считается одной из лучших ролей актрисы.

В 1981 году Чурсина получила звание народной артистки СССР, став одной из самых молодых обладательниц этого звания. Главным местом ее службы стал Театр Российской армии, где она работала с 1984 года. В последние годы она сосредоточилась на театре, хотя изредка появлялась в сериалах — «Маргоша», «Интерны», «Закрытая школа».

В последние годы Чурсина жила в Санкт-Петербурге. По данным РИА Новости, около года до смерти актриса сражалась с раком.

Людмила Чурсина умерла 10 июня 2026 года на 85-м году жизни.