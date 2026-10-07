«Я часто вижу сны»: Катя Лель рассказала о своих прошлых воплощениях

Катя Лель заявила, что в прошлой жизни была мужчиной

Заслуженная артистка России Катя Лель считает, что нынешние сложности в отношениях с мужчинами могут быть связаны с ее поступками в прошлых воплощениях. Такими мыслями певица поделилась с 5-tv.ru на презентации сетевого телеканала.

Лель призналась, что верит в реинкарнацию и обращалась к регрессологу. По словам артистки, в прошлых жизнях она была как мужчиной, так и женщиной.

Одно из своих воплощений певица связывает с сыном Рамсеса II. Лель рассказала, что именно поэтому ее так тянет к Египту, восточной музыке и украшениям.

«Конечно же, я часто вижу сны разные, яркие, интересные. И поэтому были, начиная от воплощений, где я была сыном Рамсеса II. Поэтому я очень люблю восточную музыку, Египет, украшения красивые. Это мне очень импонирует. И я часто ловлю себя на мысли, что это очень меня манит. Энергия очень манит — пирамиды Луксора и так далее», — высказалась артистка.

Нынешнюю жизнь на Земле Лель назвала для себя последней и предположила, что после нее может перейти в другое измерение.

Свои отношения с мужчинами певица тоже рассматривает через призму реинкарнации. Когда ей кажется, что с ней поступили несправедливо, Лель задается вопросом, не было ли в прошлом наоборот.

«А как интересно, ты с ним поступила в прошлом воплощении?» — приводит артистка свою внутреннюю реакцию.

По словам Лель, после такой мысли претензии к человеку могут исчезнуть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Лель высказалась о скандале вокруг Джигана. Певица отметила, что особенно опасными считает ситуации, когда взрослый не способен контролировать свое поведение и тем самым может подвергнуть детей опасности.

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