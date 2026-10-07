«Не видите, как я отощал?»: Дибров об осенней хандре и похудении

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 33 0

По словам возлюбленной телеведущего, сейчас он проходит трехмесячный оздоровительный проект.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Дмитрий Дибров рассказал об осенней хандре и похудении

Телеведущий Дмитрий Дибров и его возлюбленная Екатерина Гусева рассказали о том, как реагируют на осеннюю хандру и связано ли это с похудением шоумена. Пара поделилась информацией с корреспондентом 5-tv.ru на презентации сетевого канала.

«Он делает зарядку, поэтому осенняя хандра ему не страшна. Дмитрий сейчас в проекте трехмесячном оздоровительном, понимаете. Я на витаминах, значит и он на витаминах», — так Гусева ответила на вопрос корреспондента о настрое пары с приходом осени.

Дибров в свою очередь пошутил, что его спрашивают про хандру, потому что телеведущий сильно похудел.

«Разве вы не видите, как я отощал? Наверное поэтому коллега и говорит, так вы, наверное, хандрите, раз вы такой тощий?», — сыронизировал Дмитрий.

Телеведущий добавил, что в народном представлении худой человек всегда злой.

«Я хотел бы сказать вам, дорогие друзья, ну ведь всегда добродушный человек, всегда толстенький в представлении народа. А худой всегда злой, желчный и конючит, правильно?» — сказал Дибров.

По словам Дмитрия, хоть он и сбросил лишний вес, но остался добрым.

«Ну теперь видите, я худой стою перед вами. Но все-таки я добродушен», — отметил ведущий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на какие жертвы Дибров идет ради новой возлюбленной, где пара провела первый совместный отпуск и как Гусева реагирует на общение Диброва с бывшей женой Полиной.

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