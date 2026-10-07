«Не видите, как я отощал?»: Дибров об осенней хандре и похудении
По словам возлюбленной телеведущего, сейчас он проходит трехмесячный оздоровительный проект.
Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дмитрий Дибров рассказал об осенней хандре и похудении
Телеведущий Дмитрий Дибров и его возлюбленная Екатерина Гусева рассказали о том, как реагируют на осеннюю хандру и связано ли это с похудением шоумена. Пара поделилась информацией с корреспондентом 5-tv.ru на презентации сетевого канала.
«Он делает зарядку, поэтому осенняя хандра ему не страшна. Дмитрий сейчас в проекте трехмесячном оздоровительном, понимаете. Я на витаминах, значит и он на витаминах», — так Гусева ответила на вопрос корреспондента о настрое пары с приходом осени.
Дибров в свою очередь пошутил, что его спрашивают про хандру, потому что телеведущий сильно похудел.
«Разве вы не видите, как я отощал? Наверное поэтому коллега и говорит, так вы, наверное, хандрите, раз вы такой тощий?», — сыронизировал Дмитрий.
Телеведущий добавил, что в народном представлении худой человек всегда злой.
«Я хотел бы сказать вам, дорогие друзья, ну ведь всегда добродушный человек, всегда толстенький в представлении народа. А худой всегда злой, желчный и конючит, правильно?» — сказал Дибров.
По словам Дмитрия, хоть он и сбросил лишний вес, но остался добрым.
«Ну теперь видите, я худой стою перед вами. Но все-таки я добродушен», — отметил ведущий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, на какие жертвы Дибров идет ради новой возлюбленной, где пара провела первый совместный отпуск и как Гусева реагирует на общение Диброва с бывшей женой Полиной.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
60%
Нашли ошибку?