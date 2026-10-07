Попрыгала на механическом друге: женщина упала с «пениса» в баре и подала в суд

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 33 0

Заведение рекламирует его как «самый большой половой орган в мире».

Женщина попрыгала на механическом пенисе и упала

Фото: © Getty Images/Ethan Miller/Staff

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KLAS: женщина упала с аттракциона в виде пениса в баре и подала в суд

Американка Эмбер Забран потребовала компенсацию от бара The Nerd в центре Лас-Вегаса после катания на механическом аттракционе в форме пениса. Ее выбросило с устройства, и она получила серьезные травмы. Об этом сообщил телеканал KLAS.

Аттракцион работает по принципу механического быка: посетителю нужно удержаться на движущейся конструкции. Заведение рекламирует его как «самый большой пенис в мире».

В иске говорится, что лодыжка Забран застряла в большом вырезе под основным валом устройства. Женщина заявила о сильной физической боли, повреждении нервной системы, тревоге и психологическом стрессе. Некоторые последствия, как указано в документе, могут быть необратимыми.

Забран также утверждает, что перед катанием ее и друзей не попросили подписать отказ от претензий. По ее словам, сотрудник, управлявший механизмом, мешал ей удерживаться на аттракционе.

Забран требует возмещения ущерба и медицинских расходов на сумму более 15 тысяч долларов (около 1,3 миллиона рублей), без учета гонорара адвоката.

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