Дмитрий Дибров: на место ушедшей жены в дом пришла съемочная группа

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что на место его бывшей жены Полины Дибровой в его дом пришла съемочная группа. Этим он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на презентации сетевого канала.

«У меня такая, коллега, проблема, у меня год назад ушла жена. Да, но свято место пусто не бывает, и вместо жены ко мне в дом заехала съемочная группа. И вот она каждый день, я понимаю вопрос, и в спальне тоже, снимает, как Дибров просыпается, что он пьет, что он ест <…> Как он меняет образ жизни. Здоровый образ жизни, здоровый образ мысли. Что он играет, что он слушает, что он читает, конечно, тоже. И вот это первого числа стартует», — отметил Дибров.

По словам телеведущего, он привык к жизни под прицелом камеры и постоянные съемки даются ему легко.

«Вы знаете, первые 30 лет было тяжело. А сейчас мне это естественно», — признался телеведущий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на какие жертвы идет Дмитрий Дибров ради новой возлюбленной и для одной ли Екатерины Гусевой старается шоумен.

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