Дмитрий Дибров: на место ушедшей жены в дом пришла съемочная группа

|
Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 27 0

Телеведущий живет под прицелом камер.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что на место его бывшей жены Полины Дибровой в его дом пришла съемочная группа. Этим он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на презентации сетевого канала.

«У меня такая, коллега, проблема, у меня год назад ушла жена. Да, но свято место пусто не бывает, и вместо жены ко мне в дом заехала съемочная группа. И вот она каждый день, я понимаю вопрос, и в спальне тоже, снимает, как Дибров просыпается, что он пьет, что он ест <…> Как он меняет образ жизни. Здоровый образ жизни, здоровый образ мысли. Что он играет, что он слушает, что он читает, конечно, тоже. И вот это первого числа стартует», — отметил Дибров.

По словам телеведущего, он привык к жизни под прицелом камеры и постоянные съемки даются ему легко.

«Вы знаете, первые 30 лет было тяжело. А сейчас мне это естественно», — признался телеведущий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на какие жертвы идет Дмитрий Дибров ради новой возлюбленной и для одной ли Екатерины Гусевой старается шоумен.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.71
0.78 96.03
0.70
Эстеты и трансформаторы: в чем жизненное предназначение рожденных в сентя...

Последние новости

19:45
Чтение, баня, хамам: Дмитрий Дюжев рассказал, как предпочитает отдыхать
19:30
«Они просто должны»: за что Дробыш может вычеркнуть человека из друзей
19:15
Дмитрий Дибров: на место ушедшей жены в дом пришла съемочная группа
19:12
Рекордное снижение младенческой смертности зафиксировано в России
19:10
Российский турист погиб во время полета на параплане в Турции
19:00
«Должен откликаться»: Катя Лель раскрыла, какого мужчину хочет видеть рядом

Сейчас читают

Шторм обвалил цены на электроэнергию в Финляндии почти до нуля: Прибалтика — в деле
Доллар готовится взлететь выше 90 рублей
В Татарстане восстановили движение по трассе после обрушения надземного перехода
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео