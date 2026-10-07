«Хотела живот вспороть»: рыбак рассказал о нападении медведицы

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 55 0

Несмотря на тяжелые ранения, мужчина не потерял сознание.

Фото, видео: www.globallookpress.com/FLPA/Robin Chittenden; 5-tv.ru

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Медведица напала на рыбака в Приморье, а собака помогла ему спастись

Медведица напала на рыбака во время отдыха в Приморье, а его собака помогла ему спастись. Подробности произошедшего Владимир Одуло рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам мужчины, 27 сентября он отправился на рыбалку вместе с питомцем. Владимир оставил машину у моста и пошел вдоль берега, пока собака бегала по завалам.

В какой-то момент животное насторожилось и посмотрело в сторону, после чего прямо на рыбака выбежала медведица.

«Идет прямо на меня. Вот я удочкой два раза ее бултыхнул, короче говоря. Она на меня прыг сразу, сразу с разгона. <…> Ну, маленько потолкались», — рассказал Владимир.

Во время нападения хищник серьезно ранил мужчину. Медведица разорвала ему руку, повредила пах, пыталась добраться до живота и задела лицо: пострадали веко и левый глаз. В какой-то момент она подняла рыбака за руку над землей.

«Руку, видите, изодрала, успела зацепить. Так она мне хотела и живот вспороть, и здесь хватала, хватала, хватала. Здорово хватала», — вспоминает пострадавший.

Через некоторое время медведица убежала. Владимир отметил, что во время нападения практически не чувствовал боли и не потерял сознание.

«Это мое счастье, что я сознание вообще не потерял. <…> Ничего, вообще ничего не болело. Я даже вот когда она меня драла, я боли вообще не чувствовал», — сказал он.

После нападения мужчина собрал вещи и рыбу, надел рюкзак и отправился обратно. Ему пришлось преодолеть более 20 километров. По дороге Владимир позвонил в скорую помощь, врачи выехали ему навстречу.

До приезда медиков местные жители помогли пострадавшему и поставили ему две капельницы. Затем мужчину доставили в больницу, где через два часа провели операцию и зашили раны. Сейчас мужчина находится под наблюдением специалистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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