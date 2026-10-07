Российские генетики стоят на пороге важного открытия в лечении ожирения

Проблемы, которые волнуют сейчас каждого четвертого россиянина, обсуждают сегодня на международном конгрессе в Москве. За последние десять лет людей с лишним весом стало значительно больше. Вместе с этим увеличилась статистика заболеваемости сахарным диабетом и онкологией. Как сохранить здоровье, узнал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Пока в залах собираются лучшие хирурги, генетики и нутрициологи страны, в фойе можно измерить уровень жира и воды в организме — а вдруг чего не достает, ну или наоборот.

«В кулуарах конгресса внимательно следят за питанием. Здесь предлагают смузи, белок в умеренной дозе. Чуть дальше — чай, кофе. С таким набором лишний вес точно не грозит», — сказал корреспондент.

Ну а если серьезно, лишний вес есть у каждого четвертого россиянина, и если так пойдет дальше, к 2050-му половина взрослого населения страны будет с ожирением.

«Следующий шаг в лечении проблем с ожирением, с дисфункцией жировой ткани, — это именно лечение стволовой клетки жировой ткани, восстановление ее функциональной активности», — сказал заместитель директора по науке МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова Константин Кулебякин.

Простыми словами: российские генетики на пороге большого открытия — они учатся воздействовать на стволовые клетки, расщеплять ненужный жир, превращая его в энергию.

«Расщепление до абсолютно безопасных компонентов. Я шучу иногда, чтобы человек много ел, не занимался спортом, но при этом оставался стройным красавцем», — сказал доцент факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова Петр Тюрин-Кузьмин.

Борьба с ожирением — теперь это госпрограмма, ее основа — жесткий контроль за качеством продуктов, доступные диагностика и спорт.

«Наша цель — увеличить к 2030 году долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, охватить не менее 60% граждан с факторами риска углубленным консультированием в центрах здоровья и предоставить рекомендации не менее чем 95% граждан, для которых центры разработают индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни», — сказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Эндокринологи выпустили свои клинические рекомендации, в сухом остатке это разнообразная белковая еда, умеренные порции и — тут важно — регулярные физические упражнения.

«Проблема ведь простая — знай меру, не жри много. Это потом вырастает в проблему, которая ведет и к сердечно-сосудистым заболеваниям, и к сахарному диабету», — президент НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России, академик РАН, Герой Труда Иван Дедов.

Здесь, конечно, у каждого свой путь — программисту похудеть помог искусственный интеллект. Подобрал диету — и за два месяца минус 20 килограммов.

«Буквально на второй день безуглеводной диеты, это когда нельзя есть ни сахар, ни хлеб, учуял в пяти метрах, находящихся от меня, закрытые в пакете в плотном пряники», — сказал программист Евгений Пятковский.

Российский фармрынок выпускает все больше препаратов для похудения. Здесь нет дефицита, но прием — только после консультации с врачом. И, конечно, никакая таблетка не заменит хорошую утреннюю пробежку.

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