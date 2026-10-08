Российские войска работают под прикрытием. Лучшее видео из зоны СВО

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 15 0

Боевая работа зенитчиков ведется в тесном взаимодействии с постами воздушного наблюдения.

Фото, видео: © РИА Новости/ Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» ведут круглосуточное боевое дежурство на добропольском направлении. Основная задача зенитчиков — прикрытие позиций войск и логистических маршрутов от нанесения ударов беспилотных летательных аппаратов противника.

Боевая работа ведется в тесном взаимодействии с постами воздушного наблюдения, которые обеспечивают своевременное обнаружение воздушных целей и прикрытие самого комплекса. Комплекс «Тор-М2» зарекомендовал себя как высокоэффективное средство ближнего действия, способное одинаково успешно работать по всему спектру воздушных целей — от малоразмерных дронов до высокоскоростных и низколетящих объектов.

В ходе очередного боевого дежурства расчетом были обнаружены и уничтожены разведывательные и ударные БпЛА ВСУ, следовавшие курсом в охраняемый район. Оперативно оценив обстановку, военнослужащие произвели пуски зенитных управляемых ракет. В результате точных попаданий вражеские дроны были уничтожены в воздухе, не достигнув рубежа атаки.

На счету расчёта ЗРК «Тор-М2» — разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты противника. Профессионализм и высокая выучка военнослужащих 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» позволяют надежно защищать подразделения и объекты от воздушного нападения, ежедневно срывая попытки врага нанести прицельный урон на данном направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Спецоперация
7 окт
Захарова: предупреждение МИД об опасности в Киеве — однозначный сигнал
7 окт
Армия России поразила завод в Кременчуге, выпускавший детали для ракет ВСУ
7 окт
Армия России поразила предприятия украинского ВПК в Киевской и других областях
7 окт
Российская армия поразила инфраструктуру ВСУ в Одесской области
6 окт
«Князь Вандал Новгородский» помог поразить позицию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 окт
Экипаж Ми-28НМ атаковал пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
5 окт
«Тосочка» крушит врага на добропольском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
5 окт
Расчет гаубицы д-30 работает под Днепропетровском. Лучшее видео из зоны СВО
4 окт
Армия России уничтожила командный пункт ВСУ на Харьковском направлении
4 окт
«Кочующий танк» и «Гиацинт-К»: как российская армия перемалывает ВСУ
+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
85.48
-0.23 96.33
0.30
Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:26
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 3 ноября
6:19
Все российские вузы перейдут на новую модель образования к 2030 году
6:10
Российские войска работают под прикрытием. Лучшее видео из зоны СВО
6:05
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Максима и Ильи из Башкирии
5:55
Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
5:40
Любовь к шелесту купюр: россияне стали хранить больше денег наличными

Сейчас читают

Шторм обвалил цены на электроэнергию в Финляндии почти до нуля: Прибалтика — в деле
Доллар готовится взлететь выше 90 рублей
Увольнение с выгодой: как россиянам получить несколько окладов
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео