Расчет БПЛА самолетного типа «Утка-2» морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожил живую силу ВСУ на добропольском направлении СВО.

Военнослужащие расчета БПЛА самолетного типа «Утка-2» 177-го полка морской пехоты группировки войск «Центр» точными ударами уничтожают живую силу ВСУ на добропольском направлении специальной военной операции.

Получив задачу на применение летательного комплекса, морпехи собрали беспилотник и скрытно осуществили его запуск с заранее подготовленной позиции.

Кадры объективного контроля фиксируют уничтожение цели. Строение БПЛА в виде самолета, позволяет развить большую скорость чем обычный FPV-дрон и лететь с более мощной полезной нагрузкой на большее расстояния.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать формирования ВСУ, блокированных в городе Доброполье Донецкой Народной Республики, все логистические пути ВСУ, ведущие к населенному пункту находятся под полным контролем и круглосуточным наблюдением российских операторов БпЛА, что позволяет выявлять новые цели и оперативно уничтожать их.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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