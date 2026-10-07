Суд отправил гендиректора парка «Патриот» под домашний арест

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 41 0

Игорь Васильев обвиняется в получении взятки в размере 18 миллионов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Суд отправил гендиректора парка "Патриот" Игоря Васильева под домашний арест по делу о взятке, сообщил 5-tv.ru участник процесса.

До этого в рамках того же дела суд арестовал первого заместителя генерального директора Сергея Федосова и заместителя директора по эксплуатации Алексея Павлюкова.

Федосову вменяют мошенничество в особо крупном размере. Павлюкова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Двумя днями ранее стало известно о задержании генерального директора ФГАУ «Центральный парк „Патриот“» Минобороны России Игоря Васильева. По данным следствия, он получил 18 миллионов рублей.

В Минобороны России заявили, что взаимодействуют с военно-следственными органами и оказывают содействие расследованию уголовного дела.

До назначения на должность руководителя парка «Патриот» Васильев работал аудитором Счетной палаты, возглавлял Росреестр и Кировскую область, а также занимал пост заместителя руководителя Росстата.

Ранее по этому делу были арестованы два заместителя Васильева. Один из них проходит по делу о получении взятки, второй — по делу о мошенничестве. По данным следствия, речь могла идти примерно о 100 миллионах рублей, которые предприниматели передавали за получение контрактов и их формальное закрытие без фактического исполнения.

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