Литва решила усилить охрану границы с Калининградской областью

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 21 0

Вильнюс намерен задействовать военнослужащих для поддержки пограничников, несмотря на спокойную обстановку на рубеже с Россией.

Литва усилит охрану границы с Калининградской областью

Фото: www.globallookpress.com/Alfredas Pliadis

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МИД Литвы хочет привлечь военных для охраны границы с Калининградской областью

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас обратился к главе оборонного ведомства Робертасу Каунасу с просьбой привлечь вооруженные силы к охране границы с Калининградской областью. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кателинаса, военнослужащие должны оказать содействие пограничной службе. Министр назвал такое решение превентивной мерой, принятой с учетом общей ситуации с безопасностью в регионе.

«Я обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с тем, чтобы вооруженные силы были привлечены в помощь пограничникам для охраны границы с Калининградской областью», — заявил глава МВД Литвы.

При этом Кателинас подчеркнул, что непосредственно на литовско-российской границе сейчас спокойно. По его словам, усиление охраны необходимо для того, чтобы заранее подготовиться к возможным сценариям развития ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинцев, которые не служили в ВСУ, перестанут пускать в Литву. Правило не будут применять к тем, кто получил временную защиту в любой стране Европейского союза до 4 августа 2026 года и которые сохранили этот статус.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
 
 

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