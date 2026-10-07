У главы парка «Патриот» нашли тяжелое заболевание, препятствующее аресту

У главы парка «Патриот» нашли тяжелое заболевание

У генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, выявлено тяжелое онкологическое заболевание, препятствующее его содержанию под стражей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Васильев имеет тяжелое заболевание онкологического характера. Оно входит в правительственный перечень заболеваний, которые препятствуют содержанию человека под стражей», — рассказал собеседник агентства.

Сегодня суд избрал Васильеву меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом 5-tv.ru сообщил участник процесса.

Гендиректора ФГАУ «Центральный парк „Патриот“» Минобороны России задержали двумя днями ранее. По данным следствия, ему вменяют получение 18 миллионов рублей.

В рамках того же уголовного дела ранее были арестованы первый заместитель генерального директора парка Сергей Федосов и заместитель директора по эксплуатации Алексей Павлюков. Федосову вменяют мошенничество в особо крупном размере, Павлюкову — получение взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в деле также фигурирует сумма около 100 миллионов рублей. Как следует из материалов, предприниматели могли передавать деньги за получение контрактов и их формальное закрытие без фактического исполнения.

В Минобороны России заявляли, что взаимодействуют с военно-следственными органами и оказывают содействие расследованию уголовного дела.

До назначения руководителем парка «Патриот» Васильев работал аудитором Счетной палаты, возглавлял Росреестр и Кировскую область, а также занимал должность заместителя руководителя Росстата.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.