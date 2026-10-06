Суд в Москве арестовал двух заместителей гендиректора парка «Патриот»

Хамовнический суд Москвы отправил под стражу двух заместителей гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева. Об этом говорится в базе данных суда.

Первый заместитель гендиректора Сергей Федосов подозревается в особо крупном мошенничестве. Заместителю директора по эксплуатации Алексею Павлюкову вменяется получение взятки в особо крупном размере.

Еще одним фигурантом дела стал гендиректор компании «Гермес» Евгений Мариев. Ему предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее был задержан гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Васильев, ранее занимавший пост губернатора Кировской области, возглавил парк весной 2026 года.

В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для Васильева. Правоохранители будут настаивать на его аресте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев, задержанный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, задекларировал за 2021 год доход в 3,258 миллиона рублей. В пользовании Васильева находились земельный участок площадью 1 230 квадратных метров и жилой дом площадью 206,4 квадратного метра. Также он указал долю в квартире площадью 78,6 квадратного метра.

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