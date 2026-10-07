Больше, чем дизайнер одежды: умер театральный художник Кирилл Гасилин

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Василиса Власова
Василиса Власова 30 0

Он работал с Александром Васильевым и основал собственный бренд.

Умер дизайнер и театральный художник Кирилл Гасилин

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

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Умер дизайнер и театральный художник Кирилл Гасилин

Модельер и театральный художник Кирилл Гасилин скончался в возрасте 47 лет. Это произошло в Москве 4 октября. О его смерти сообщил сегодня историк моды Анатоль Вовк. 

«Гасилин был гораздо больше, чем просто дизайнер одежды. Это был большой художник — человек со своим взглядом, который сильно повлиял на российскую моду и на то, как можно воспринимать современный крой», - написал Вовк в Instagram*.

Причина смерти модельера не раскрывается. 

Биография

Кирилл Гасилин родился 8 декабря 1978 года в Казахской ССР. В 1995 году переехал в Харьков и пошел учиться в Украинскую инженерно-педагогическую академию — на отделение текстильной и легкой промышленности. В 2000 году окончил академию по специальности «текстиль и дизайн одежды».

Работа с Васильевым

Гасилин начал работать с легендарным историком моды Александром Васильевым в 2004 году. Он участвовал в подготовке выставок, каталогов и книг о костюмах, реставрировал исторические наряды из коллекции Васильева.

Это помогло ему лучше узнать историю моды и сказалось на его работах. Помимо этого, дизайнер создавал костюмы для театральных и балетных постановок.

Собственный бренд

Гасилин основал бренд Cyrille Gassiline в 2007 году. Тогда он представил первую коллекцию «Легенды фьорда» на Московской неделе моды.

Вовк называет его одежду лаконичной, точной и пластичной. По словам историка моды, дизайнер так работал с формой и цветом, что сложные вещи выглядели естественно.

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