Кашпировский владел элитной недвижимостью на Украине

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 24 0

Несколько квартир находились в разных городах.

Какой недвижимостью владел Кашпировский

Фото: © РИА Новости/Замир Усманов

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Кашпировский владел элитной недвижимостью на Украине

В собственности у телеведущего Анатолия Кашпировского была элитная недвижимость в городах на Украине. Об этом рассказал РИА Новости его племянник Юрий Мамаев.

Он уточнил, что Кашпировский владел несколькими квартирами в центре Киева и объектами в Виннице и Винницкой области: также квартирами и помещениями различного назначения.

«В собственности дяди находится ряд элитных объектов недвижимости на Украине, это несколько квартир в центре Киева, в том числе на Крещатике, это две или три квартиры в Виннице и в Винницкой области, это хозяйственные помещения, коммерческие помещения, коммерческая недвижимость», — сообщил Мамаев.

Племянник заметил, что психотерапевт понимал возможность того, что украинские власти могут отнять у него недвижимость из-за его позиции и выражения поддержки России.

Также Мамаев заявил о ложной информации о том, что тело Кашпировского доставят на Украину. Юрий подчеркнул, что воля покойного была в том, чтобы доставить часть его праха в Винницу для захоронения рядом с его матерью, что должно было произойти после успешного для России завершения спецоперации.

Анатолий Кашпировский умер 3 сентября на 88-м году жизни. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как телеведущий стал явлением эпохи.

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