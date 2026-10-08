Все российские вузы перейдут на новую модель образования к 2030 году

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 13 0

Для части направлений переход на новую модель начнется уже с 2027 учебного года.

Когда вузы России перейдут на новую систему образования

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Российские вузы планируют полностью перевести на новую модель высшего образования к 2030 году. Об этом 8 октября сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в беседе с РИА Новости.

«Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года», — сказал глава ведомства.

По словам Фалькова, для ряда укрупненных направлений и специальностей изменения начнут действовать уже с 2027/28 учебного года.

Ранее, 1 августа, в Минобрнауки сообщали, что полный переход на новую систему высшего образования в России планируется провести в течение трех следующих лет.

В ведомстве также уточняли, что в 2026 году около 42,4 тыс. абитуриентов поступят на бюджетные места в университеты, участвующие в пилотном проекте по внедрению новой модели.

Переход будет проходить постепенно, а сроки запуска изменений будут зависеть от конкретных направлений и специальностей.

Ранее 5-tv.ru рассказал. что Владимир Машков предложил ввести театральное образование в школах, чтобы дети учились выражать свои мысли. 

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