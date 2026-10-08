Снова понимают: женщине установили протез языка после лечения рака

Daily Mail: женщине установили протез языка после лечения рака

Специалисты британского фонда разработали индивидуальный протез языка для 30-летней Имоджен Брукс, потерявшей большую часть органа после лечения рака. Устройство помогло сделать ее речь понятнее. Об этом сообщает Daily Mail.

Плоскоклеточную карциному — злокачественная опухоль, которая развивается из плоских клеток кожи или слизистых оболочек внутренних органову — Брукс обнаружили в 26 лет.

Хирурги удалили большую часть языка и провели реконструкцию с помощью тканей из других участков тела. Сначала женщина говорила относительно хорошо. Однако после лучевой терапии пересаженная ткань уменьшилась и произносить слова стало сложнее.

По словам Брукс, трудности с речью мешали работе, медицинским консультациям и общению с близкими. Она занималась с логопедом, использовала вспомогательные технологии для телефонных разговоров и самостоятельно искала возможное решение.

Узнав о протезах языка, женщина обратилась к специалистам. Над устройством работала команда из восьми экспертов. Исследования, сканирования и испытания заняли несколько месяцев: перед окончательным вариантом изготовили две пробные версии.

Силиконовая часть протеза повторяет необходимую форму и крепится к нижним зубам с помощью U-образного кобальт-хромового каркаса. Самостоятельно двигаться устройство не может. Оно восполняет утраченный объем тканей и создает поверхность, которая помогает четче формировать звуки.

Брукс рассказала, что теперь может говорить дольше и меньше устает. Ей также стало проще общаться со слабослышащей бабушкой. Раньше приходилось прибегать к запискам и жестам.

Протез помог женщине пройти устный экзамен в Королевском колледже Лондона. По ее словам, окружающие стали охотнее слушать ее и просить повторить фразу, если что-то осталось непонятным.

Сейчас признаков онкологического заболевания у Брукс нет.

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