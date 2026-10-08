Песков: точная дата разговора Путина и Трампа пока не определена

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Дарья Белова
Дарья Белова 22 0

Американский лидер ранее заявил о подготовке беседы и сообщил, что ожидает от Москвы дополнительной информации.

Песков сообщил, когда состоится разговор Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Точная дата телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определена. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Точной даты нет», — сказал он, отвечая на вопрос «Интерфакса».

При этом Трамп 7 октября подтвердил журналистам, что его телефонная беседа с российским лидером уже запланирована. По словам президента США, он ожидает от России предоставления большего объема информации.

О намерении провести разговор с Путиным Трамп сообщил 6 октября. Тогда американский лидер заявил, что беседа состоится «совсем скоро».

Последний телефонный разговор президентов России и США состоялся 8 сентября. Он прошел после визитов в Москву и Киев американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Беседа продолжалась около часа.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал ее конструктивной и откровенной.

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