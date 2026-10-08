Члены кабинета канцлера ФРГ Фридриха Мерца — неудачники, а их действия лишь сильнее погружают государство в кризис. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, каждый новый шаг этого германского правительства, которое она назвала правительством неудачников, загоняет Германию глубже в кризис.

«И выбираться из него будут не мерцы — они просто сорвут свой куш, обещанный им, в частности, военно-промышленным западным комплексом, и поспешат ретироваться», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что устранять последствия неграмотной политики нынешнего канцлера в будущем придется не его преемникам на посту, а соотечественникам. Как она указала, их обманывают власти, и они лишаются собственных средств, которые Берлин затем направляет Киеву для поддержания «идеологии агрессии».

Представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что Мерцу и его соратникам нужен конфликт на Украине. По ее мнению, он позволяет им отвлекать избирателей от множащихся внутренних кризисов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на сайте бундестага опубликована информация о критике депутата от «Альтернативы для Германии» Маркуса Фронмайера в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Парламентарий обвинил главу правительства в том, что тот выделяет Украине миллиарды евро, тогда как эти финансы следовало бы направить на нужды граждан Германии.

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