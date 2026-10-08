«Это шарлатанство»: Дибров о преподавательской деятельности

Дмитрий Дибров объяснил, почему не занимается преподаванием

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, почему не занимается преподавательской деятельностью, хотя его неоднократно приглашали читать лекции. По словам шоумена, он не видит смысла в таком формате обучения. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на презентации альбома Анжелики Агурбаш «Любовь на разрыв».

«Я считаю это шарлатанством. Меня просили, приглашали почитать лекции. Ну что я сижу и втираю?», — заявил Дибров.

Телеведущий считает, что успешная работа в кадре во многом зависит от врожденного качества, которое невозможно передать ученикам в рамках лекций. По мнению шоумена, одного набора профессиональных знаний для работы в эфире недостаточно, ведь необходима природная способность притягивать внимание аудитории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл подробности своего нового романа. На 20-летии канала World Fashion Channel журналист ни на шаг не отходил от своей новой дамы сердца. Они с Екатериной Гусевой вместе уже почти год. Недавно телеведущий свозил возлюбленную к себе на родину, в Ростов-на-Дону, и отвел в ресторан.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС