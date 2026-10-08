«Это шарлатанство»: Дибров о преподавательской деятельности

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 6 0

Телеведущий не считает возможным научить человека главному качеству для работы в эфире.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Дмитрий Дибров объяснил, почему не занимается преподаванием

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, почему не занимается преподавательской деятельностью, хотя его неоднократно приглашали читать лекции. По словам шоумена, он не видит смысла в таком формате обучения. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на презентации альбома Анжелики Агурбаш «Любовь на разрыв».

«Я считаю это шарлатанством. Меня просили, приглашали почитать лекции. Ну что я сижу и втираю?», — заявил Дибров.

Телеведущий считает, что успешная работа в кадре во многом зависит от врожденного качества, которое невозможно передать ученикам в рамках лекций. По мнению шоумена, одного набора профессиональных знаний для работы в эфире недостаточно, ведь необходима природная способность притягивать внимание аудитории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл подробности своего нового романа. На 20-летии канала World Fashion Channel журналист ни на шаг не отходил от своей новой дамы сердца. Они с Екатериной Гусевой вместе уже почти год. Недавно телеведущий свозил возлюбленную к себе на родину, в Ростов-на-Дону, и отвел в ресторан.

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