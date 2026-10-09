«Зависит от получки»: Дибров рассказал, как относится к просьбам одолжить денег

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 30 0

С банковскими обязательствами у шоумена разговор совсем другой.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Дмитрий Дибров заявил, что часто дает деньги в долг, но мало кто возвращает

Телеведущий Дмитрий Дибров не отказывает, когда у него просят в долг, но деньги ему возвращают редко. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на презентации альбома Анжелики Агурбаш «Любовь на разрыв».

«Даю (деньги в долг — Прим.ред.), конечно. Всегда ли их возвращают? Ну, нет. В зависимости от того, кто попросит», — заявил шоумен.

Звезда также отметил, что способен простить долг своим друзьям и знакомым. При этом к банковским обязательствам Дмитрий относится принципиально иначе.

На вопрос о том, как определяет сумму, с которой не жалко расстаться, телеведущий отметил весьма иронично.

«Это зависит только от моей получки в этом месяце», — сказал Дибров.

Ранее шоумен признался, что его перестала интересовать работа на телевидении. Свое решение он аргументировал не только возрастом, но и нежеланием сниматься раз в неделю. Дибров хочет быть на экране каждый день, как это было в прошлом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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«Зависит от получки»: Дибров рассказал, как относится к просьбам одолжить денег

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