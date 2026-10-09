«Любовь на разрыв» и водка: чем Агурбаш удивила гостей презентации
На выбор ей представили три авторских напитка, отсылающих к творчеству артистки.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru
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Агурбаш выбрала коктейль со своим именем и призналась в любви к водке
Презентация альбома Анжелики Агурбаш «Любовь на разрыв» запомнилась не только музыкой, но и атмосферой. Певица прямо во время вечера устроила дегустацию авторских коктейлей и выбрала самый любимый. Об этом сообщает 5-tv.ru.
Специально к мероприятию бармены приготовили три алкогольных напитка, названия которых отсылали к творчеству артистки. Два коктейля были связаны с творчеством Агурбаш: «Любовь на разрыв» — в честь вышедшего альбома и «Прижаться к губам» — по строчке из песни.
«Фантастика!» — воскликнула Агурбаш оценив вкус «Любви на разрыв».
Артистка была в восторге от всех напитков, но особое место в сердце исполнительницы занял коктейль «Анжелика». Именно напиток, носивший имя звезды, стал ее безусловным фаворитом.
Кроме того, Анжелика раскрыла секретный ингредиент всех коктейлей — они были приготовлены на основе водки. Она добавила, что традиционный русский напиток является ее самым любимым.
Ранее Агурбаш рассказала о своих переживаниях после тяжелого развода. Певица призналась, что процесс дался ей непросто.
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