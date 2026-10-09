Выплаты за разрушенное жилье после ЧС упростят через МФЦ

Россияне, утратившие или повредившие свое жилье в результате ЧС или терактов, смогут быстрее и удобнее получать выплаты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя.

По постановлению правительства РФ, в рекомендуемый список предоставляемых в МФЦ по принципу «одного окна» услуг, включили назначение выплаты подобным гражданам.

«Решение дополнить рекомендуемый перечень госуслуг, которые могут предоставляться в МФЦ по принципу „одного окна“, призвано упростить порядок получения выплат гражданами, чье жилье было утрачено или получило повреждения при чрезвычайных ситуациях, а также сократить время рассмотрения таких заявлений», — заявили в ведомстве.

Там же выразили надежду на то, что, благодаря изменениям, финансовая помощь людям будет более оперативной и качественной.

В Минстрое добавили: несмотря на предписание, региональные власти самостоятельно должны принимать меры для того, чтобы в МФЦ оказывали указанные услуги.

Также в ведомстве сообщили, что граждане смогут оформлять получение выплат на электронной платформе «Госуслуги».

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