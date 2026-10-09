«Контрабандист сосисок»: полиция поймала прятавшего мясные изделия в штаны вора

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 24 0

Мужчина обменял свободу на упаковки полуфабрикатов.

Полиция поймала прятавшего мясные изделия в штаны вора

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Daily Mail: полиция поймала контрабандиста сосисок

В Британии 30-летнему Хейдону Лукасу предъявили обвинения по четырем эпизодам магазинных краж. По версии полиции, мужчина прятал упаковки мясных продуктов в штанах и уходил без оплаты. Об этом сообщило Daily Mail.

Предполагаемые кражи происходили в магазине при автозаправочной станции. Как утверждают правоохранители, сначала Лукас появлялся там раз в неделю, а затем посетил торговую точку дважды за четыре дня. Общую стоимость похищенного полиция оценила в 594,75 фунта стерлингов (около 67 тысяч рублей).

По данным полиции, действия подозреваемого попали на камеры видеонаблюдения. На записях, как сообщили в ведомстве, видно, как он убирает пачки сосисок под одежду, прежде чем покинуть магазин.

В публикации о расследовании правоохранители назвали фигуранта «контрабандистом сосисок» и сопроводили рассказ шуткой: «Некоторые преступники мыслят нестандартно. Этот же думал, не снимая штанов».

Лукаса арестовали после расследования. Позднее его освободили под залог. Рассмотрение дела в магистратском суде Слау назначено на 5 ноября.

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