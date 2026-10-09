Политолог Дудчак: Киев не проводит эвакуацию жителей, потому что нет денег

Политолог Александр Дудчак заявил, что украинским властям не хватает средств для эвакуации населения. Об этом и других проблемах киевского режима он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По оценке Дудчака, население вынуждено самостоятельно искать безопасные места, а предстоящая зима может усугубить проблемы с транспортом и энергоснабжением на Украине.

«И куда их эвакуировать? Люди прекрасно понимают, на что власть способна, что от нее можно ждать, и сами решают свои проблемы. <…> Они (власти) предпочитают оставлять население в качестве живого щита, поэтому ничего не делают для того, чтобы облегчить участь от своих же действий», — рассказал политолог.

Эксперт отмечает, что жители Киева, Одессы и других крупных городов уже начали уезжать самостоятельно, что привело к росту стоимости жилья в западных регионах страны.

Политолог отметил, что Россия, в отличие от украинской стороны, действует гуманно по отношению к мирному населению подконтрольных Киеву территорий. Он объяснил, что значительный ущерб гражданской инфраструктуре наносит работа украинской противовоздушной обороны (ПВО).

Отдельно Дудчак обратил внимание на положение западных стран, которым приходится искать новые способы поддержки Украины. По его словам, они не ожидали систематические удары российских вооруженных сил по энергетической и транспортной инфраструктуре, включая железнодорожные составы и локомотивы.

«Они отправили интуристов — 32 представителя НАТО — в Киев, теперь собираются в Соединенных Штатах. Наверное, будут решать, что делать дальше, кто будет тянуть основной груз финансовых расходов. Но одни финансовые вопросы проблему не решат, потому что деньги они найдут, а как им действовать в ситуации, когда может не работать электротранспорт, железная дорога, коммуникации, — это сложнее. Просто деньгами вагоны не сдвинешь, и свет из-за денег не появится», — пояснил Дудчак.

Политолог также оценил перспективы завершения конфликта. По его мнению, в ближайшее время украинская сторона вряд ли согласится на прекращение боевых действий, пока сохраняет возможности для сопротивления.

«Но мы видим, что они (власти Украины) могут прогнозировать, что будет дальше, какое будет развитие ситуации, поэтому мы из разных источников, от разных деятелей слышим различные варианты каких-то якобы мирных планов, но они по-прежнему пытаются блефовать», — сказал эксперт.

Дудчак также усомнился в готовности США выступать нейтральным посредником, так как Вашингтон давно мог повлиять на ход конфликта.

«Если они (США) этого не делают, то их устраивает продолжение боевых действий», — заявил политолог.

По оценке эксперта, западные страны заинтересованы в затяжном вооруженном конфликте, который истощает ресурсы не только России, но и Европы. При этом приближение зимы, проблемы с инфраструктурой и необходимость дальнейшего финансирования Украины, как считает Дудчак, вынуждают западных союзников киевского режима принимать срочные решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина столкнулась с серьезными проблемами в городской инфраструктуре. Власти ищут способы обеспечить работу города в случае перебоев, а мэр Киева Виталий Кличко призывает жителей переехать за пределы столицы.

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