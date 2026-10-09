Экс-владельца «Юлмарта» отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 39 0

В центре конфликта оказалась компания, которая прежде поставляла товары для интернет-магазина.

За что задержали экс-владельца Юлмарта

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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Экс-владельца интернет-магазина «Юлмарта» Дмитрия Костыгина отправили под домашний арест по делу о мошенничестве. Об этом 5-tv.ru сообщила бывшая жена предпринимателя Светлана.

По ее словам, Костыгин был задержан 7 октября, а на следующий день его доставили в суд. Сейчас он находится под домашним арестом в Москве.

Бывшая супруга предпринимателя также уточнила, что разбирательство связано с компанией «Беркс». Ранее она поставляла товары для «Юлмарта», а впоследствии выступила инициатором уголовного дела против предпринимателя.

Светлана утверждает, что «Беркс» проиграл все гражданские суды, однако документов, подтверждающих эту информацию, у нее нет.

Костыгин опасался задержания. О том, что предпринимателя взяли под стражу, бывшей супруге сообщил его адвокат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева отправили под домашний арест по делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, ему вменяют получение 18 миллионов рублей. Также стало известно, что у Васильева обнаружили тяжелое онкологическое заболевание, которое входит в перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей.

Позднее в правоохранительных органах сообщили, что во время допроса руководитель парка признал вину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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