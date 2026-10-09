Народный фронт собирает средства на технику для защиты дорог от дронов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

В начале октября организация передала десять сваекрутов, которые ускоряют установку защитных сетей.

Фото, видео: Пресс-служба Народный фронт; 5-tv.ru

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Сбор средств на специальные машины для обустройства защищенных от беспилотников дорожных коридоров ведет Народный фронт. Как сообщили в организации, сваекруты позволяют быстрее устанавливать сетевые заграждения и сокращать число людей, работающих на опасных участках.

Технику разработали инженеры «Кулибин-клуба» совместно с военнослужащими войск беспилотных систем. Основой для нее стал автомобиль ГАЗ-66.

«Мы дали ГАЗ-66 новую жизнь. Народный фронт ведет сбор „На сваекруты“. Мы должны помочь парням на передовой и в прифронтовых зонах и быстро изготовить как можно большее количество подобных комплектов оборудования», — рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Переоборудованная машина совмещает несколько функций: бурит грунт, устанавливает сваи и натягивает сети. По словам руководителя «Кулибин-клуба» Александра Паничева, это позволяет обходиться без колонны узкоспециализированной техники и сокращает время строительства защитных сооружений.

«Внедрение данного комплекса позволяет быстро и эффективно строить защиту дорог, по которым проводится эвакуация раненых и мирных жителей, идет снабжение освобожденных городов и поселков», — пояснил Паничев.

Десять сваекрутов вошли в партию техники, которую Народный фронт передал в начале октября. По оценке специалистов организации, оборудование в разы ускоряет установку сетевых коридоров.

Необходимость защиты гражданского транспорта в Народном фронте связывают с атаками украинских беспилотников. В организации напомнили о гибели отца 13 детей Александра Колотуна и его 15-летней дочери Анны при ударе по легковому автомобилю в Геническом округе Херсонской области.

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