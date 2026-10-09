«Мы запретим транзакции»: США ввели санкции против МУС

США ввели санкции против Международного уголовного суда

США ввели санкции против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на еще не опубликованное заявление госсекретаря США Марко Рубио.

«Президент Трамп (Дональд Трамп — Президент США. — Прим. ред.) никогда не позволит Международному уголовному суду привлечь американцев к ответственности. Мы запретим транзакции с этим недобросовестным судом, перекроем его ресурсы и парализуем его способность функционировать», — отметил Рубио.

Ранее Штаты вводил санкции против отдельных представителей МУС. Сейчас же ограничения распространяются на всю организацию и потенциально касаются компаний, связанных с этим судом, в том числе и те, что оказывают финансовые, страховые и технологические услуги.

Однако Минфин США выпустил ряд лицензий, которые предусматривают исключения из санкционного режима. Например, до 7 апреля 2027 года операции, необходимые для поддержания текущей деятельности МУС или прекращения действующих договоров, разрешены. К ним относятся выплаты зарплат, оплата медицинских услуг, аренды, страхования и коммунальных расходов.

Также допускаются предоставление суду ряда телекоммуникационных и цифровых услуг.

Заместитель прокурора МУС Назхат Шамим Хан заявил, что санкции против этого суда должны быть осуждены, так как они направлены на подрыв верховенства закона на международном уровне. А еще подчеркнул, что МУС продолжит работу, несмотря на обстоятельства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что генпрокуратура России направила запрос в Нидерланды и еще ряд государств с требованием выдать девять представителей Международного уголовного суда. Все они были заочно осуждены в РФ за превышение полномочий.

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