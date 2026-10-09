«Жужжалка» ожила: радио «Судного дня» вышло на связь дважды за день

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 49 0

Между голосовыми сообщениями прошло чуть больше часа.

Когда радио Судного дня было активно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Радио Судного дня передало слова пробоина и балокрот

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как радио «Судного дня», передала два новых голосовых сообщения за день. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает эфир станции.

Первое слово — «пробоина» — прозвучало в 15:38 по московскому времени. Второе, «балокрот», зафиксировали в 17:05 по московскому времени.

УВБ-76 работает с 1970-х годов. Обычно в эфире слышен непрерывный жужжащий сигнал, за который станцию также называют «Жужжалкой».

Время от времени привычный звук сменяется голосовыми сообщениями, числами и отдельными фразами. При этом официальное назначение радиостанции остается неизвестным.

Существует предположение, что передаваемые сигналы могут быть зашифрованными сообщениями для военных структур. Однако подтверждений этой версии нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вчера радио «Судного дня» тоже проявляло активность. Среди кодовых слов звучали «колер», «обзор», «изъятие» и «цензодолл».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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