Ветки, сторис и мультизакрепы: глава МАКС анонсировал новые функции мессенджера

Одна из опций должна появиться уже в начале 2027 года.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава МАКС Хуснояров: в мессенджере появятся ветки в чатах и истории в каналах
В мессенджере МАКС планируют добавить ветки в чатах, мультизакрепы и истории в каналах. Об этом сообщил генеральный директор платформы Фарит Хуснояров во время сессии Росмолодежи «Код будущего: перезагрузка молодежной политики через технологии» на форуме «Цифровые решения».
«Я думаю, что ветки появятся уже в первом квартале 2027 года. В ближайшее время у нас также появятся мультизакрепы и сторис в каналах», — сказал руководитель.
Генеральный директор также отметил, что разработчикам предстоит добавить еще много функций по просьбам пользователей. Обновления сейчас выходят каждую неделю.
Хуснояров сообщил, что число регистраций в мессенджере достигло 140 миллионов, а ежедневная аудитория составляет 90 миллионов человек.
«Поскольку количественные показатели выполнены, теперь можно больше времени уделять качеству продукта, чем мы и занимаемся», — добавил Фарит Хуснояров.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в мессенджере уже появилась функция комментариев для публичных и приватных каналов на Android и в веб-версии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
62%
Нашли ошибку?