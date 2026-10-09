Ветки, сторис и мультизакрепы: глава МАКС анонсировал новые функции мессенджера

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 35 0

Одна из опций должна появиться уже в начале 2027 года.

Что нового появится в МАКС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Глава МАКС Хуснояров: в мессенджере появятся ветки в чатах и истории в каналах

В мессенджере МАКС планируют добавить ветки в чатах, мультизакрепы и истории в каналах. Об этом сообщил генеральный директор платформы Фарит Хуснояров во время сессии Росмолодежи «Код будущего: перезагрузка молодежной политики через технологии» на форуме «Цифровые решения».

«Я думаю, что ветки появятся уже в первом квартале 2027 года. В ближайшее время у нас также появятся мультизакрепы и сторис в каналах», — сказал руководитель.

Генеральный директор также отметил, что разработчикам предстоит добавить еще много функций по просьбам пользователей. Обновления сейчас выходят каждую неделю.

Хуснояров сообщил, что число регистраций в мессенджере достигло 140 миллионов, а ежедневная аудитория составляет 90 миллионов человек.

«Поскольку количественные показатели выполнены, теперь можно больше времени уделять качеству продукта, чем мы и занимаемся», — добавил Фарит Хуснояров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в мессенджере уже появилась функция комментариев для публичных и приватных каналов на Android и в веб-версии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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