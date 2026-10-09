Патрушев назвал продовольственную безопасность приоритетом аграрной политики РФ

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 16 0

Подготовку будущих специалистов для отрасли вице-премьер предложил начинать еще со школы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Продовольственная безопасность и защита внутреннего рынка остаются ключевыми задачами государственной политики в сельском хозяйстве. Об этом заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев заявил на встрече с руководителями аграрного ведомства разных лет на выставке «Золотая осень».

Вице-премьер отметил вклад предшественников в формирование современного агропромышленного комплекса. По его словам, работа каждого из руководителей отрасли стала частью основы, на которой строится ее развитие.

В обсуждении участвовали действующий министр сельского хозяйства Оксана Лут и государственные деятели, отвечавшие за аграрную сферу в предыдущие годы. Они рассмотрели изменения последних десятилетий: развитие государственной поддержки и законодательства, внедрение технологий, достижения селекции и генетики.

По оценке участников встречи, российский агропромышленный комплекс прошел несколько этапов становления и теперь способен выпускать практически весь ассортимент продуктов, востребованных внутри страны.

Еще одной темой стала подготовка кадров. Патрушев подчеркнул, что перспективы сельского хозяйства напрямую связаны с новым поколением специалистов. Работу по их подготовке, считает вице-премьер, необходимо начинать со школьного возраста.

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