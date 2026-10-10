Смертельный напиток: молочный коктейль убил школьницу

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Мурад Устаров
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Ситуация прояснилась после того, как в кафе было проведено расследование.

Школьница выпила молочный коктейль и умерла

Фото: www.globallookpress.com/Martyn Wheatley

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Independent: в Великобритании девочка умерла после покупки молочного коктейля

Приготовленный в грязном блендере молочный коктейль стал причиной смерти школьницы в Великобритании. Об трагическом инциденте сообщило издание Independent.

Девочка пришла в заведение и заказала напиток Twix. Выпив его, она стремительно столкнулась с анафилаксией. Ребенка быстро доставили в больницу, однако врачам спасти ее не удалось.

Обстоятельства прояснились в ходе проведенного расследования. Выяснилось, что гибель школьницы наступила из-за аллергии на фундук, остатки которого попали в ее напиток.

Как орех оказался в коктейле, стало понятно после просмотра записей камер видеонаблюдения. Работник кафе, в котором произошел несчастный случай, перед выполнением заказа не вымыл блендер — до этого в нем он готовил напиток с фундуком.

В результате сотрудника заведения приговорили к 100 часам общественных работ, а также штрафу в 18 тысяч фунтов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Великобритании девушка умерла от рака из-за соревнований за лучший загар.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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