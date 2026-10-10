Три мощных выброса солнечной плазмы приведут к магнитной буре

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 24 0

В период с 9 октября планету накрывает серия магнитных бурь. Когда они закончатся?

Землю накроет мощная магнитная буря с 9 по 11 октября

Фото: 5-tv.ru

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Космическая погода готовит испытание для метеозависимых людей. Мощные потоки заряженных частиц уже достигли атмосферы, вызывая заметные геомагнитные колебания.

Три массивных облака солнечной плазмы выброшенны в сторону Земли. Эксперты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщили, что они провоцируют серию магнитных бурь в период с 9 по 11 октября 2026 года.

Первое из зафиксированных облаков достигло нашей планеты уже вечером в среду. 2Удар" двух следующих -  ожидался учеными в пятницу. По их оценкам, нтенсивность этих геомагнитных возмущений будет соответствовать классу G2. Специалисты отмечают, что текущая активность светила носит нестабильный характер.

«Сразу три облака плазмы, выброшенных в сторону планеты, летят сейчас по направлению к Земле. В настоящий момент активность имеет неуверенный рваный характер и выглядит больше как сжигание случайно доставшихся запасов энергии, чем как системный отрыв ото дна», — пояснили в официальном Telegram-канале ИКИ РАН ученые.

Наблюдения показывают, что после спокойного сентября 2026 года в начале октября произошел резкий скачок солнечной деятельности.

Ранее, 7 октября, на звезде был отмечен мощнейший за всю осень всплеск активности, сопровождающийся стремительным ростом пятен на ее поверхности. Пока исследователи не берутся утверждать, станет ли этот подъем долгосрочным трендом.

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