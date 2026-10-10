Световой меч Дарта Вейдера выставят на аукционе в США за 1 млн долларов

Световой меч Дарта Вейдера из легендарного фильма «Звездные войны» уйдет с молотка на аукционе Heritage Auctions в США. Стартовая цена объявлена — за него хотят миллион долларов. Об этом говорится на сайте аукционного дома.

Реквизит использовался во время съемок в таких фильмах как: «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар» (Star Wars: Episode V — The Empire Strikes Back, 1980) и «Звездные войны: Эпизод VI — Возвращение джедая» (Star Wars: Episode VI — Return of the Jedi, 1983). При этом с ним работали в кадре как исполнитель роли Дарта Вейдера Дэвид Проуз, так и его дублер.

Торги запланированы на 12 ноября, на них также представят покупателям карабин EE-3 Бобы Фетта и световой меч Энакина Скайуокера.

В июле один из мечей Люка Скайуокера уже был продан — за 3,75 миллиона долларов.

«Звездные войны» — киносага, имеющая продолжение в виде сериалов, фильмов, книг, комиксов и видеоигр. Действие по сюжету происходит в вымышленной вселенной. Ее придумал в режиссер, сценарист и продюсером Джордж Лукас в 1970-х годах.

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