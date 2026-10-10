На Чукотке собака спасла оленевода от напавшей медведицы

Сотрудник оленеводческой бригады «Возрождение» Павел пережил нападение бурой медведицы примерно в 250 км от села Конергино муниципального округа Эгвекинот. Случай произошел на прошлой неделе, о нем мужчина рассказал 10 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам оленевода, он находился на сопке и осматривал окрестности в бинокль, когда услышал лай собаки. Обернувшись, Павел увидел медведя, который выскочил со склона и бежал уже недалеко от него.

Сначала мужчина попытался убежать, но затем остановился и лег на бок, решив не сопротивляться хищнику. Медведь успел укусить его за бедро, оставив два прокола от зубов. Мышцы и кости при этом не пострадали. Отогнать животное удалось собаке, которая оставалась рядом с хозяином.

Павел считает, что выжить ему помогли действия питомца и отсутствие сопротивления с его стороны. Специально защите от диких животных собаку не обучали. Ранее она уже неоднократно сталкивалась с медведями и самостоятельно научилась их прогонять.

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