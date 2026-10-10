Скончался паралимпийский чемпион по метанию клаба Муса Таймазов

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Василиса Власова
Василиса Власова 11 0

Мужчина был заслуженным мастером спорта, его наградили орденом Дружбы.

Скончался паралимпийский чемпион Муса Таймазов

Фото: Telegram/Паралимпийский комитет России | Russian Paralympic Committee/russianparalymp

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На 43-м году жизни умер паралимпийский чемпион Муса Таймазов. Печальную новость сообщил ТАСС брат спортсмена Саид.

«Был пиелонефрит, пошла инфекция. Потом произошел щелчок, и он впал в кому. Сегодня он ушел из жизни. Он был уважаемым и достойным человеком, принес нашей стране золотую медаль», — рассказал он.

В числе главных спортивных достижений Таймазова — золотая медаль Паралимпийских игр 2020 года в Токио, завоеванная в метании клаба.

Для атлетов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не имеющих возможности метать ядро, диск или копье из-за ограничений подвижности, создана отдельная паралимпийская дисциплина — метание клаба. Спортсмены метают специальный снаряд, внешне напоминающий булаву.

Еще Таймазову было присвоено звание заслуженного мастера спорта, он также награжден орденом Дружбы.

Несмотря на травму позвоночника, полученную в 2004 году и приковавшую его к инвалидной коляске, Таймазов не опустил руки и посвятил себя спорту. В 2010 году он начал заниматься регби на инвалидных колясках, а в период с 2012 по 2017 год защищал честь сборной России в этом виде спорта.

С 2018 года Муса стал членом сборной нашей страны по регби и по легкой атлетике.

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