Путин заявил, что Россия удерживает лидерство в производстве аграрной продукции

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 25 0

Президент поблагодарил всех, кто трудится в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Об этом говорится в опубликованном поздравлении на сайте Кремля. 

Глава государства отметил, что праздник отмечается осенью, когда близится к завершению уборочная страда, и выразил особые слова благодарности труженикам села, которые в ежедневном напряженном режиме, зачастую без отдыха, боролись за урожай.

«Уже говорил, что вас тепло и справедливо называют кормильцами России. Этим высоким званием можно и нужно гордиться!» — подчеркнул Путин.

Президент поблагодарил всех, кто трудится в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях, отметив, что благодаря их энергии и преданности делу Россия прочно удерживает позиции одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. Даже в непростых текущих условиях отечественный АПК работает устойчиво и стабильно.

По словам главы государства, в этом году вновь будет получен достойный урожай зерновых — с солидным запасом превышена планка в 100 миллионов тонн. На хорошем уровне находится производство мяса, молока, яиц и многих других видов продукции.

Путин признал, что крупному аграрному бизнесу, средним компаниям и фермерским хозяйствам пришлось столкнуться с рядом сложностей из-за санкций, инфраструктурных и экспортных барьеров, роста издержек. Государство продолжит оказывать аграриям необходимую помощь — как в оперативных вопросах, связанных с топливом, транспортировкой и сбытом продукции, обеспечением посевным материалом, так и в системной поддержке сектора.

Среди ключевых приоритетов президент назвал укрепление технологических возможностей АПК — от селекции, генетики, семеноводства и биотехнологий до внедрения современной техники, оборудования и цифровых решений. Развитие должно опираться на подготовку кадров и талантливую молодежь, поэтому особое внимание будет уделяться обустройству сел и малых городов: комфортному жилью, доступности образования и здравоохранения, модернизации сельских клубов, библиотек и спортивных объектов. 

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