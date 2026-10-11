Несколько десятков финских депутатов заявили, что в их дома кто-то входит и гадит. Ведется проверка, а сами инциденты уже связывают с предполагаемыми русскими «шпионами». На фоне этого европейские политики продолжают бояться России «до чертиков» и выдавать о ней очередные небылицы. Почему страх перед Москвой стал удобным объяснением для любых странностей и как он используется в политических целях расскажет коррепсондент «Известий» Игорь Балдин.

Проведем реконструкцию: вот русский «шпион» или кто там — агент ГРУ — крадется по улицам Хельсинки. Заходит в дом. Первым делом в туалет — экзотика все же, в России нет таких. Потом включает везде свет, распахивает двери и уходит. Шутка? Нет, они это вполне серьезно.

«Возможно, в квартирах депутатов хотели установить технику для наблюдения. Подобные случаи происходили уже не раз», — заявил депутат парламента Финляндии от партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо.

В Скандинавии русские уже как-то засветились. Несколько лет назад в водах Норвегии искали нашу подлодку, а нашли ее — белуху, по всему видно, боевую.

Ну это как раз понятно: русские военные ничего не слышали об онлайн-картах, да и вообще — откуда в России интернет? Небольшой дрон, что долго кружил в аэропорту Лейпцига, это, конечно, тоже наш удар по Европе. «Шпионов» искали в русском доме в Берлине, не нашли ни одного доказательства причастности России к детской игрушке на взлетной полосе. Но подозрений оказалось достаточно для массовой истерии и закрытия нашего культурного центра.

«Здесь, в Германии, из Москвы пытаются создать образ врага, рассказывают нам сказки про беспилотник в Лейпциге. В правящей партии уверяют: Россия якобы собирается напасть на Германию, на всю Европу», — заявил член Палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеман.

Теперь добрались и до мультиков. Очень популярный в мире российский проект «Маша и Медведь» не угодил британским и французским парламентариям — вот она в фуражке, а вот в шлеме — никак пропаганда.

«Маша и Медведь» — русский мультик, рекламирующий милитаризацию детей. Это же инструмент российской мягкой силы!» — заявил депутат парламента Великобритании Том Гордон.

Русские, надо сказать, удивительно проворны — все успевают — даже наплыв марокканцев в Сеуту — их рук дело, тут правда помог и Моссад.

«Россия и Израиль своей дезинформацией спровоцировали кризис в Сеуте», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Правда, потом Санчесу пришлось поменять свое мнение, потому опять — не нашли доказательств. Но опровержение конечно растиражировали не так, как первое заявление. Теперь вот протесты в Париже — тоже приписывают «агентам Кремля». Почему? Ну потому что так показалось.

Давно известно: в Европу из Москвы летят одни шпионы. Вот и меня на своем предвыборном митинге тогда еще будущий венгерский премьер называл агентом ГРУ. Теперь, когда меня рассекретили, можно показать, как все было на самом деле.

Словом, русские снова тянут руки к Европе, когда слышишь подобные нарративы, так и хочется спросить: «Какие ваши доказательства?». Они не нужны еще со времен хайли-лайкли британского премьера Терезы Мэй.

Во всем виноваты русские — ну чем не времена Маккартизма и охоты на ведьм: тогда, в пятидесятых, в погоне за вымышленными коммунистами американцы казнили ни в чем невиновных людей на электрическом стуле, лишали работы и сажали в тюрьмы всех, кто не могут подтвердить, что он не большевик.

Хотя даже во времена охоты на коммунистов и в эпоху холодной войны от такой риторики западные политики все же воздерживались.

«Когда есть возможность, когда вы почти уверены, что это русские, приписывайте это русским!» — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Русским не просто так все приписывают — тут важно создать правильный образ врага. Сначала из ЕС грозили блокадой Калининграда. Затем Эстония запретила экспорт нашего зерна через территорию Прибалтики. А Литва попросила Вашингтон о новой американской базе на границе с Россией.

«Они, конечно, отличные ребята, литовцы. Мы посмотрим, подумаем над этим», — заявил президент США Дональд Трамп.

«В Брюсселе говорят: Россия готовится к войне, нет, это Европа готовится к войне. Они говорят, что у России много оружия для нападения, на самом-то деле оно для защиты», — отметил политический аналитик Испанского института Жорди Гаррига.

Увеличенные до пяти процентов ВВП оборонные взносы для европейцев — это еще не все. К 2030 году в ЕС должно появиться 40 новых военных заводов. Строят по 50 тысяч квадратных метров в год.

«Если день Икс придет, мы столкнемся с хорошо подготовленной и вооруженной русской армией, способной использовать до десяти миллионов дронов в год. Поэтому сейчас мы должны увеличить и ускорить выпуск современного вооружения», — заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Пока что это все стадия «хайли-лайкли». Но главный вопрос — как быстро от включенного в туалете света они перейдут к крупным политическим постановкам, вроде убийства Франца Фердинанда. На этот случай Россия дала понять: попытается атаковать Европа, и дронов, и баллистики у ЕС намного меньше, чем у нас.

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