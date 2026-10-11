В Гонконге зафиксирован резкий рост случаев оспы обезьян

В Гонконге резко выросло число заразившихся оспой обезьян. Об этом сообщили на сайте Центра охраны здоровья.

По данным врачей, с августа 2026-го в стране был выявлен 21 зараженный оспой обезьян. Это, в свою очередь, составляет 70% от числа всех заболевших — с начала года обнаружено 30 заболевших.

В Центре охраны труда предположили, что резкое увеличение количества пациентов с оспой обезьян связано с «сексуальными контактами высокого риска». Все заразившиеся — молодые мужчины. У них было установлено приложение для знакомств, с помощью которого они находили себе партнеров на ночь.

«ЦЗЗ еще раз призывает лиц, вступавших в рискованные сексуальные контакты, особенно с незнакомцами, сохранять бдительность и принимать соответствующие меры личной защиты, включая вакцинацию против оспы и избегание рискованных сексуальных контактов, чтобы снизить риск заражения», — добавили в Центре, отметив, что большая часть зараженных не проходила вакцинацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оспа обезьян — это острое вирусное заболевание зоонозной природы, которое передается человеку как от животных, так и при тесном контакте между людьми. Инфекция может распространяться воздушно-капельным путем, а также контактно-бытовым способом через прикосновение к коже, высыпаниям, личным вещам заболевшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.