В Гонконге зафиксирован резкий рост случаев оспы обезьян

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

Врачи связывают это с «сексуальными контактами высокого риска».

Почему в Гонконге выросло число заболевших оспой обезьян

Фото: © Getty Images/SOPA Images/Contributor

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В Гонконге резко выросло число заразившихся оспой обезьян. Об этом сообщили на сайте Центра охраны здоровья.

По данным врачей, с августа 2026-го в стране был выявлен 21 зараженный оспой обезьян. Это, в свою очередь, составляет 70% от числа всех заболевших — с начала года обнаружено 30 заболевших.

В Центре охраны труда предположили, что резкое увеличение количества пациентов с оспой обезьян связано с «сексуальными контактами высокого риска». Все заразившиеся — молодые мужчины. У них было установлено приложение для знакомств, с помощью которого они находили себе партнеров на ночь.

«ЦЗЗ еще раз призывает лиц, вступавших в рискованные сексуальные контакты, особенно с незнакомцами, сохранять бдительность и принимать соответствующие меры личной защиты, включая вакцинацию против оспы и избегание рискованных сексуальных контактов, чтобы снизить риск заражения», — добавили в Центре, отметив, что большая часть зараженных не проходила вакцинацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оспа обезьян — это острое вирусное заболевание зоонозной природы, которое передается человеку как от животных, так и при тесном контакте между людьми. Инфекция может распространяться воздушно-капельным путем, а также контактно-бытовым способом через прикосновение к коже, высыпаниям, личным вещам заболевшего.

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