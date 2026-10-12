Военнослужащие отдельной бригады войск беспилотных систем группировки войск «Север» показали кадры своей боевой работы в зоне проведения СВО. Оператор с позывным «Каштан» и инженер-техник с позывным «Мула» входят в расчет ударных БПЛА самолетного типа.

Оба военных — молодые специалисты. Меньше года назад они подписали контракт с Министерством обороны РФ во время обучения в высшем учебном заведении. Сейчас они выполняют задачи в составе одного расчета.

По словам военнослужащих, командование подразделения дает им возможность получать знания в свободное от выполнения боевых задач время.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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